Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Кыргызстана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана выразить Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Кыргызской Республики.

Под Вашим руководством в братском Кыргызстане реализованы широкомасштабные созидательные работы и реформы, достигнуты весомые успехи в сфере социально-экономического прогресса.

Нынешняя динамика развития отношений между нашими странами, связанными друг с другом общими духовными ценностями и историко-культурными корнями, вызывает удовлетворение. Вывод связей между Азербайджаном и Кыргызстаном на уровень стратегического партнерства является наглядным воплощением непоколебимой воли двух народов и нашего стремления к дальнейшему углублению сотрудничества.

Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути сохранения и укрепления добрых традиций наших дружеских и братских отношений, дальнейшего расширения взаимодействия в двустороннем и многостороннем порядке.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братской Кыргызской Республике - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.