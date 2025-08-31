Агентство развития медиа Азербайджана и "Синьхуа" подписали меморандум о сотрудничестве
Между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и информационным агентством "Синьхуа" Китайской Народной Республики был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере медиа.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Агентства по развитию медиа.
"Целью Меморандума о взаимопонимании является укрепление, продвижение и развитие сотрудничества между двумя странами в области средств массовой информации на основе принципа взаимности и взаимной выгоды.
Документ предусматривает обмен информацией и опытом, совместную деятельность по проектам, представляющим общий интерес, а также организацию встреч, семинаров, стажировок, тренингов, конференций и других подобных мероприятий, поддержку визитов должностных лиц, ответственных за сферу медиа, и соответствующих экспертов", - отмечается в сообщении.
