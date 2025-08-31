https://news.day.az/officialchronicle/1777323.html Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором корпорации «CETC» - ФОТО 31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с генеральным директором корпорации "CETC" (China Electronics Technology Group Corporation) Цзю Пэном в городе Тяньцзинь. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором корпорации «CETC» - ФОТО
31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с генеральным директором корпорации CETC (China Electronics Technology Group Corporation) Цзюй Пэном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области модернизации национальной системы управления и управленческих способностей посредством цифровых технологий, развития цифровой экономики, обеспечения национальной сетевой безопасности, кибербезопасности и использования дата-приложений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре