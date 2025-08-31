Посол Великобритании в Азербайджане в Лачине

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд совершил поездку в Лачин.

Как сообщает Day.Az, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.

"Также приехал и увидел Лачин. На рынке местных предпринимателей познакомился с вкусными дарами Лачина. Благодарю вас за гостеприимство", - говорится в публикации.