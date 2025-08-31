https://news.day.az/politics/1777339.html Посол Великобритании в Азербайджане в Лачине - ФОТО Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд совершил поездку в Лачин. Как сообщает Day.Az, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X. "Также приехал и увидел Лачин. На рынке местных предпринимателей познакомился с вкусными дарами Лачина. Благодарю вас за гостеприимство", - говорится в публикации.
Посол Великобритании в Азербайджане в Лачине - ФОТО
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд совершил поездку в Лачин.
Как сообщает Day.Az, об этом дипломат написал на своей странице в соцсети X.
"Также приехал и увидел Лачин. На рынке местных предпринимателей познакомился с вкусными дарами Лачина. Благодарю вас за гостеприимство", - говорится в публикации.
