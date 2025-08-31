Армения и Пакистан установили дипломатические отношения

Министры иностранных дел Армении и Пакистана Арарат Мирзоян и Исхак Дар в воскресенье подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, церемония подписания состоялась в рамках саммита ШОС в китайском городе Тяньцзинь.

"Подписанием коммюнике, Армения и Пакистан устанавливают дипломатические отношения. Правительства двух стран стремятся развивать дружественные отношения в соответствии с Уставом ООН, включая принципы взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, отказа от агрессии, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования", - заявили в пресс-службе армянского МИД.

Отмечается, что правительства Армении и Пакистана договорились об обмене представителями и о предоставлении друг другу всей необходимой помощи для осуществления дипломатических отношений на взаимной основе в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года и международными обычными практиками.

Пакистан - единственная страна-член ООН, не признававшая Армению из-за своей поддержки Баку в армяно-азербайджанском конфликте. Ранее никаких контактов между странами никогда не было.