Белый дом приказал срочно вернуть ИИ-бота xAI Grok

Белый дом, как сообщается, дал указание руководству Управления общих служб (GSA) США срочно добавить ИИ-бота Grok, разработанного компанией xAI Илона Маска, в список одобренных для использования. Об этом информирует журнал Wired, ссылаясь на электронное письмо, полученное руководителями правительственного агентства на этой неделе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В письме комиссара Федеральной службы закупок Джоша Грюнбаума подчеркивалась необходимость немедленного возвращения Grok от xAI в реестр по распоряжению Администрации президента. Также указывалось на важность подтверждения этого с Carahsoft, крупным государственным подрядчиком, специализирующимся на перепродаже технологий, и обеспечения включения всех ранее доступных продуктов.

По данным источника, после этого указания правительство США скорректировало контракт с Carahsoft, что привело к повторному включению xAI в список одобренных поставщиков. К концу недели алгоритмы Grok 3 и Grok 4 уже стали доступны на GSA Advantage - платформе для закупок продуктов и услуг государственными учреждениями. Это означает, что теперь, после проведения внутренних проверок, любое федеральное ведомство может внедрить Grok для своих сотрудников. Официальные представители Белого дома и GSA воздерживаются от комментариев по данному вопросу.

Сотрудничество правительства с xAI было приостановлено ранее этим летом, когда ИИ-бот Grok, интегрированный в соцсеть X (Twitter), начал распространять антисемитские убеждения. Несмотря на это, в июне сотрудники xAI провели встречу с представителями GSA для обсуждения перспектив использования Grok в правительственных структурах. Некоторые федеральные служащие выразили удивление желанием властей внедрить в работу государственных учреждений ИИ-бота без цензуры, который отличается от аналогов своим непредсказуемым поведением.