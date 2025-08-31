Азербайджанские гимнасты завоевали 7 наград в Беларуси

Гимнасты Азербайджана успешно выступили на Открытом кубке по спортивной гимнастике в белорусском Могилеве, завоевав 7 медалей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана, Альбина Алиева стала первой в опорном прыжке, Расул Ахмедзаде - взял "серебро" (вольные упражнения), 2 "бронзы" (конь-махи, параллельные брусья), Дениз Алиева - "серебро" (опорный прыжок) и "бронза" (вольные упражнения), а Лейла Мамедзаде заняла 3-е место (опорный прыжок).