https://news.day.az/world/1777374.html
Посольство Великобритании в Каире приостановило свою деятельность
Посольство Великобритании в столице Египта Каире приостановило свою деятельность.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства.
Сообщается, что причиной этого стало решение египетских властей отвести от главного здания посольства охранявшие его силы безопасности.
"Работа посольства будет возобновлена только после изменения ситуации", - говорится в сообщении.
Египетская сторона пока не прокомментировала произошедшее.
