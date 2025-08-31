Посольство Великобритании в Каире приостановило свою деятельность

Посольство Великобритании в столице Египта Каире приостановило свою деятельность.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посольства.

Сообщается, что причиной этого стало решение египетских властей отвести от главного здания посольства охранявшие его силы безопасности.

"Работа посольства будет возобновлена только после изменения ситуации", - говорится в сообщении.

Египетская сторона пока не прокомментировала произошедшее.