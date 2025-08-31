Президент Ильхам Алиев встретился с председателем компании «China Communications Construction Company» - ФОТО
31 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзинь с председателем компании CCCC (China Communications Construction Company) Сун Хайляном.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и компанией, было отмечено, что в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат.
Кроме того, состоялся обмен мнениями о развитии Транскаспийского транспортного коридора и участии этой компании во второй фазе строительства Бакинского международного морского порта.
В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные с направлениями, входящими в сферу деятельности компании, - совершенствованием транспортной инфраструктуры, в том числе строительством станций метро, производством оборудования и комплексным развитием городского транспорта.
Сун Хайлян сообщил, что будут представлены концептуальные предложения по очистке и восстановлению озер на Абшеронском полуострове.
На встрече состоялся обмен мнениями о крупномасштабных проектах, реализуемых с целью дальнейшего повышения транспортного и транзитного потенциала Азербайджана, ставшего важным транспортным хабом мира.
