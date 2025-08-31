Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь глав государств и правительств и их супруг в Тяньцзине

31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре "Tianjin Meijiang" был дан прием в честь глав государств и их супруг от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань, а также представлена концертная программа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и первая леди Пэн Лиюань встретили Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву.

Затем главы государств и правительств с супругами совместно сделали фото.