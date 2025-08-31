https://news.day.az/officialchronicle/1777354.html

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в приеме в честь глав государств и правительств и их супруг в Тяньцзине - ФОТО - ВИДЕО

31 августа в Международном конгрессно-выставочном центре "Tianjin Meijiang" был дан банкет в честь глав государств и их супруг от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди Пэн Лиюань, а также представлена концертная программа.