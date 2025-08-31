Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Малайзии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Малайзии Султану Ибрагиму.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Малайзии - Дня независимости.
Развитие и расширение построенных на добрых традициях азербайджано-малайзийских межгосударственных отношений, нашего сотрудничества, основанного на взаимной вере и поддержке, вызывают удовлетворение.
Уверен, что дружественные отношения, двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими странами совместными усилиями будут и впредь развиваться и укрепляться по восходящей линии в соответствии с волей наших народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному малайзийскому народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
