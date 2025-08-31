Установку Android-приложений усложнят

Корпорация Google значительно усложнит установку приложений в обход Google Play. Об этом сообщает издание ArsTechnica, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, платформа Android отличается от iOS тем, что позволяет легко устанавливать приложения, минуя официальный магазин Google Play. С 2026 года Google намерена заметно усложнить установку программ таким образом, чтобы защитить пользователей от вирусов и мошенников.

Инженеры IT-гиганта рассказали, что сторонних разработчиков будут требовать пройти идентификацию - даже если они не публикуют свои приложения в Google Play. В противном случае их программы и сервисы будет запрещено устанавливать на сертифицированные смартфоны Android. К сертифицированным устройствам относятся те, которые выходят с предустановленными приложениями Google.

В компании сравнили новые правила с проверкой документов перед посадкой в самолет, "но без досмотра багажа". В Google пообещали лишь проверять личность разработчика, но не изучать содержимое приложений. Разработчики Android объяснили, что новые правила позволят защитить пользователей от программ-вымогателей, вирусов и прочих вредных приложений.

Первые разработчики получат доступ к новой системе в октябре 2025 года, а с 2026 года правила верификации появится в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. С 2027 года система будет действовать по всему миру.