Определился стадион, на котором «Карабах» проведет домашние матчи общего этапа ЛЧ УЕФА

Определился стадион, на котором "Карабах" проведет домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт УЕФА, агдамский клуб примет своих соперников на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, передает Day.Az.

Руководитель пресс-службы клуба Анар Гаджиев в интервью АЗЕРТАДЖ подтвердил эту информацию.

Отметим, что "Карабах" на общем этапе Лиги чемпионов сыграет 8 матчей. 4 встречи будут проведены дома, еще 4 - на выезде. "Скакуны" начнут общий этап 16 сентября поединком против лиссабонской "Бенфики" в Португалии. Что до первого домашнего матча, то он состоится 1 октября в Баку против датского "Копенгагена".