bp увеличила операционные расходы на блок АЧГ в первой половине 2025 года

В первом полугодии 2025 года компания bp и ее партнеры по консорциуму потратили около 259 миллионов долларов на операционные расходы и около 558 миллионов долларов на капитальные расходы в рамках деятельности на м блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), сообщает Day.Az со ссылкой на bp.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2024 года операционные расходы составили 243 миллиона долларов, а капитальные - более 698 миллионов долларов.

Таким образом, операционные расходы выросли на 6,6%, тогда как капитальные сократились более чем на 20% в годовом выражении.

Оператором блока АЧГ от имени сторон Контракта о разделе продукции выступает компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте распределяются следующим образом: bp - 30,37%, SOCAR - 31,65%, MOL - 9,57%, INPEX - 9,31%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, ITOCHU - 3,65%, ONGC Videsh - 2,92%.