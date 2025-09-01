В США предложили временно выселить всех жителей Газы

Один из послевоенных планов по превращению сектора Газа в "ближневосточную Ривьеру", который обсуждают в администрации президента Дональда Трампа, предполагает перевод анклава под протекторат США как минимум на 10 лет.

Как передает Day.Az, об этом пишет The Washington Post (WP).

Газета ознакомилась с 38-страничным проектом, предусматривающим или временное переселение всего населения Газы (более 2 млн чел.), или его "добровольный" отъезд в другую страну, или его отправку в безопасные зоны внутри анклава на время восстановления сектора. Местным жителям, владеющим замлей в регионе, хотят предложить компенсацию цифровыми токенами в обмен на право перестраивать их собственность.

"Каждому палестинцу, решившему уехать, будет выплачено 5000 долларов наличными и субсидии на четыре года аренды в другом месте, а также на годовое питание", - говорится в статье.

Согласно плану, в случае переселения каждый житель сэкономит "Трасту восстановления Газы" (GREAT Trust) около $23 тыс., которые придется потратить временное жилье и услуги "жизнеобеспечения" в безопасных зонах для тех, кто решит остаться в сектора.