Гонщик Формулы-1 сломал кубок во время празднования своего первого подиума

Необычный эпизод произошел после Гран-при Нидерландов Формулы-1. Гонщик "Рейсинг Буллз" Исак Хаджар, занявший третье место, во время командного празднования на пит-лейне сломал свой трофей, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Француз позировал с кубком для фотографий, а когда ставил его обратно на асфальт, нижняя часть внезапно отломилась. По всей видимости, это произошло из-за того, что Хаджар держал награду за самую тонкую часть.

Для Хаджара этот подиум стал первым в карьере Формулы-1. В гонке впереди него финишировали лишь Оскар Пиастри и Макс Ферстаппен. Стоит отметить, что подобные случаи в "королевских гонках" происходят не впервые: в последние сезоны ломались кубок "Макларена" на Гран-при Великобритании и трофей Ферстаппена за победу в Венгрии-2023.