Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже

4 сентября в Париже запланирована встреча президента США Дональда Трампа, киевского главаря Владимира Зеленского, а также европейских лидеров.

Как передает Day.Az, об этом проинформировала газета The Financial Times.

Как сообщают источники, встречу инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. Кроме Трампа и Зеленского, на нее приглашены: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Британии Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.