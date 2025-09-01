https://news.day.az/world/1777398.html Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже 4 сентября в Париже запланирована встреча президента США Дональда Трампа, киевского главаря Владимира Зеленского, а также европейских лидеров. Как передает Day.Az, об этом проинформировала газета The Financial Times. Как сообщают источники, встречу инициировал президент Франции Эммануэль Макрон.
