https://news.day.az/officialchronicle/1777401.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО В эти минуты проходит встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в городе Тяньцзинь. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО
1 сентября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в городе Тяньцзинь.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре