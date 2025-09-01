ШОС утвердила стратегию развития до 2035 года и программу борьбы с экстремизмом

В китайском городе Тяньцзинь в рамках Шанхайской организации сотрудничества приняты ключевые документы по развитию до 2035 года, борьбе с угрозами, расширению диалога, цифровой экономике и устойчивой энергетике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества были подписаны следующие документы:

1. Тяньцзиньская декларация Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;

2. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении документов по итогам заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества:

- Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2035 года;

- Программа сотрудничества государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в противодействии экстремистской идеологии на пространстве Шанхайской организации сотрудничества на 2026-2030 годы;

- Дорожная карта по реализации Стратегии развития энергетического сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества на период до 2030 года;

3. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу;

4. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о получении Шанхайской организацией сотрудничества статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств;

5. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о статусе "партнер Шанхайской организации сотрудничества";

6. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об объявлении города Чолпон-Ата Кыргызской Республики туристической и культурной столицей Шанхайской организации сотрудничества в 2025-2026 годах;

7. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о полномочиях Генерального секретаря ШОС на подписание документов:

- Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и Правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года;

- Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Фондом "Росконгресс";

8. Решение Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об утверждении докладов о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год:

- Доклад Генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год;

- Доклад Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества о деятельности Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году.

9. Соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Антинаркотическом центре Шанхайской организации сотрудничества;

10. Соглашение между государствами - членами Шанхайской организации сотрудничества об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества;

11. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в связи с 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединенных Наций;

12. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении сотрудничества в сфере цифровой экономики;

13. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по устойчивому развитию энергетики;

14. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области "зеленой" промышленности;

15. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о дальнейшем углублении международного сотрудничества в области искусственного интеллекта;

16. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества о поддержке многосторонней торговой системы;

17. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в деле эффективного решения мировой проблемы наркотиков и борьбы с ней;

18. Заявление Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества по научно-техническому и инновационному сотрудничеству;

19. Заявление руководителей уполномоченных министерств и ведомств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития;

20. Протокол к Соглашению между Шанхайской организацией сотрудничества и Правительством Китайской Народной Республики об условиях пребывания Секретариата Шанхайской организации сотрудничества в Китайской Народной Республике от 17 июня 2004 года.