Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего развития ШОС, в ходе выступления на заседании Совета глав государств - членов ШОС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в качестве первого приоритета было обозначено укрепление стратегического партнерства и взаимной поддержки в рамках Организации.

"В условиях обострения геополитических конфликтов, технологического соперничества, финансово-экономических санкций, экологических и техногенных катастроф ШОС должна стать постоянно действующей платформой для налаживания широкоформатного политического взаимодействия, укрепления взаимного доверия в международном сообществе, развития гуманитарного сотрудничества и межцивилизационного диалога. В этом плане положительно оцениваем инициативы Председателя Китая: в сфере глобального развития, глобальной безопасности, глобальной цивилизации, глобального управления. Считаем исключительно важной полную реализацию принимаемой нами сегодня десятилетней стратегии развития ШОС", - заявил Токаев.

Президент подчеркнул важность укрепления сотрудничества в сфере безопасности. По его словам, это направление становится приоритетным с учетом усиления международного терроризма, религиозного экстремизма, наркотрафика, незаконной миграции, киберпреступности и других деструктивных тенденций.

"Подобные угрозы международной безопасности, включая "три зла", можно преодолеть только путем совместных действий. Поэтому Казахстан поддерживает учреждение четырех центров ШОС по борьбе с вызовами и угрозами безопасности. Считаем важным усилить деловые контакты между Шанхайской организацией сотрудничества и Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Призываем государства ШОС продолжить оказание гуманитарной, технической помощи Афганистану для восстановления страны, ее вовлечения в региональные и экономические процессы. Казахстан приступил к строительству ряда инфраструктурных и логистических проектов в Афганистане, которые позволят усилить взаимосвязанность между государствами ШОС. В начале августа с участием Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Алматы был официально открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Предлагаем государствам - участникам ШОС совместно использовать потенциал данного Центра для координации усилий и активизации регионального сотрудничества по всем приоритетным направлениям", - сказал Президент Казахстана.