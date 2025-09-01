ШОС подчеркнула важность развития транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад"

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) отмечают важность создания новых и модернизации действующих международных транспортных маршрутов, в том числе продвижения деятельности коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад", а также использования транзитного потенциала стран-участниц.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов, состоявшегося 1 сентября в городе Тяньцзине.

В документе подчеркивается, что развитие сотрудничества в транспортной сфере должно строиться на справедливой и сбалансированной основе, в соответствии с международным правом, целями и принципами Устава ООН и Хартии ШОС.

Особое внимание уделено инициативам стран ШОС в области транспортной инфраструктуры, а также мерам по обеспечению стабильного и бесперебойного функционирования цепочек поставок. В частности, речь идет о цифровизации логистических процедур, организации электронного обмена данными о товарах между государствами ШОС и внедрении технологических инноваций.

Государства-члены также отметили начало строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Кроме того, подтверждена готовность к дальнейшей реализации межправительственного Соглашения о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок (Душанбе, 2014 г.), Концепции сотрудничества по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров (Самарканд, 2022 г.), а также Концепции по декарбонизации транспорта, цифровой трансформации и применению инновационных технологий (Нью-Дели, 2023 г.).