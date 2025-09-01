Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с Президентом Мальдив

1 сентября в китайском городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Мальдивской Республики Мохамедом Муиззу, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется