Президент Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с Президентом Мальдив

1 сентября в китайском городе Тяньцзинь состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Мальдивской Республики Мохамедом Муиззу, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
