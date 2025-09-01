Казахстан начал реализацию инфраструктурных проектов в Афганистане

Казахстан приступил к строительству ряда инфраструктурных и логистических проектов в Афганистане, которые позволят усилить взаимосвязанность между государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств - членов ШОС

По его словам, в начале августа с участием Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Алматы официально открыт Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

"Предлагаем государствам - участникам ШОС совместно использовать потенциал данного Центра для координации усилий и активизации регионального сотрудничества по всем приоритетным направлениям", - отметил Президент Казахстана.

Глава государства также предложил продолжать оказание помощи Афганистану: "Призываем государства ШОС продолжить оказание гуманитарной, технической помощи Афганистану для восстановления страны, ее вовлечения в региональные и экономические процессы".