В Пакистане разбился военный вертолет

На севере Пакистана в районе Гилгит-Балтистан военный вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, погибли все находившиеся на борту. Вертолет принадлежал пакистанской армии.