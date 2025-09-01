https://news.day.az/world/1777488.html В Пакистане разбился военный вертолет - есть погибшие На севере Пакистана в районе Гилгит-Балтистан военный вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, погибли все находившиеся на борту. Вертолет принадлежал пакистанской армии.
