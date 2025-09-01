https://news.day.az/society/1777514.html Устроивший пожар в Лянкяране задержан Сотрудники полиции установили личность человека, устроившего пожар в посёлке Хафтони Лянкяранском района. Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в ходе расследования выяснилось, что пожар был устроен Назимом Бабаевым 1987 года рождения. В результате пожара сгорело 2 гектара сухой травы и кустарника.
