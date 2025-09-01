Устроивший пожар в Лянкяране задержан

Сотрудники полиции установили личность человека, устроившего пожар в посёлке Хафтони Лянкяранском района.

Как передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, в ходе расследования выяснилось, что пожар был устроен Назимом Бабаевым 1987 года рождения.

В результате пожара сгорело 2 гектара сухой травы и кустарника.

В отношении Н. Бабаева составлен протокол и направлен на рассмотрение.