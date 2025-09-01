Уволен бывший тренер «Манчестер Юнайтед»

Руководство леверкузенского "Байер-04" приняло решение об увольнении нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера клуба.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

Голландец пришел в "Байер" перед стартом сезона-2025/26, успел провести во главе "аспириновых" два матча в чемпионате Германии, заработав в них одно очко. Предыдущим местом работы тен Хага был "Манчестер Юнайтед", который он возглавил в апреле 2022 года.

26 февраля 2023-го специалист завоевал первый тренерский трофей в Англии. "МЮ" в финале Кубка Английской лиги переиграл "Ньюкасл" со счетом 2:0. Голами отметились Каземиро и Ботман (автогол). В мае 2024 года тен Хаг выиграл Кубок Англии, переиграв в финале "Манчестер Сити". Нидерландец был уволен с поста главного тренера команды 28 октября 2024 года.

До "МЮ" тен Хаг работал в амстердамском "Аяксе", "Утрехте", дубле "Баварии", и "Гоу Эхед Иглз".