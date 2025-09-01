Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Узбекистана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый Шавкат Миромонович,
Дорогой Брат,
От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости братской Республики Узбекистан.
Как братская страна, мы испытываем чувство радости оттого, что сегодня являемся свидетелями стремительного и всестороннего развития Вашей страны на основе определенной Вами новой стратегии Узбекистана, ее прогресса во всех сферах, роста экономической мощи, укрепления авторитета и позиций на мировой арене. Все достижения Узбекистана - результат Вашей многогранной деятельности, дальновидной политики, достойного служения Родине и народу.
Азербайджанско-узбекские отношения наглядно отражают в себе добрые традиции братских отношений, сформировавшихся между нашими народами, разделяющими общие историю, язык, культуру.
В нынешнем динамичном развитии наших межгосударственных отношений по восходящей линии важную роль играют взаимные визиты и встречи на высшем уровне. Ваш государственный визит в Азербайджан в июле еще раз подтвердил союзнический характер двусторонних отношений. Уверен, что достигнутые нами важные договоренности по будущим направлениям деятельности азербайджано-узбекских связей, ряд подписанных документов в различных областях, в частности, по диверсификации экономического партнерства, будут способствовать расширению сферы охвата нашего сотрудничества, дальнейшему укреплению и углублению союзнических отношений.
Мы полны решимости совместными усилиями и дальше расширять наше сотрудничество с братским Узбекистаном, которое день ото дня наполняется новым содержанием, в частности, в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транспортно-логистической сферах. Благоприятную почву для этого создает существующий высокий уровень взаимопонимания, веры и доверия.
Уверен, что азербайджано-узбекское братство и впредь будет играть важную роль в реализации всех совместных инициатив, послужит развитию наших стран, благополучию двух народов.
Уважаемый Шавкат Миромонович,
В столь знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей почетной и ответственной деятельности, братскому народу Узбекистана - постоянного мира, благополучия и процветания", - говорится в письме.
