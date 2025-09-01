Раскрыта тайна аномальной солнечной активности

Европейский космический аппарат Solar Orbiter помог ученым впервые точно определить происхождение быстрых электронов, которые Солнце выбрасывает в межпланетное пространство. Как показали наблюдения, эти частицы могут возникать либо в результате мощных солнечных вспышек, либо во время корональных (вырывающихся из внешних слоев) выбросов массы.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Astronomy and Astrophysics (A&A).

Солнце является самым сильным ускорителем частиц в Солнечной системе: электроны разгоняются почти до скорости света и достигают планет, создавая угрозу спутникам и астронавтам. Однако до сих пор оставалось неясным, почему при одинаковых явлениях электроны фиксируются с задержкой и почему сами события отличаются по интенсивности.

По словам Александра Вармутa из Института астрофизики Лейбница в Потсдаме, удалось выявить два разных сценария. В первом случае речь идет об "импульсивных" потоках, когда электроны устремляются в космос почти мгновенно вслед за вспышкой. Во втором - о "постепенных", связанных с корональными выбросами массы, при которых частицы высвобождаются дольше, но в значительно больших количествах.

Solar Orbiter смог зарегистрировать сотни подобных событий. Благодаря этому ученые проследили, как частицы распространяются через турбулентный солнечный ветер и сталкиваются с магнитными возмущениями, что объясняет наблюдаемые задержки.

Полученные данные имеют важное значение для прогноза космической погоды. По словам представителей Европейского космического агентства, именно выбросы, связанные с корональными массами, несут наибольшую угрозу для техники на орбите и для пилотируемых миссий. В будущем новые проекты ESA - миссии Smile и Vigil - продолжат наблюдения и позволят еще точнее оценивать риски от солнечной активности.