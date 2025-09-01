Президент Ильхам Алиев: С 2022 года объем грузопотока по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов

Средний коридор является надежным и безопасным маршрутом, соединяющим Китай, Центральную Азию с Европой через Азербайджан. С 2022 года объем грузопотока по Среднему коридору через Азербайджан вырос почти на 90 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.

Глава государства отметил значительное сокращение времени прохождения грузов по данному коридору. "Достигнутые недавно договоренности о соединении основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок", - добавил Президент.