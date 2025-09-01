https://news.day.az/officialchronicle/1777554.html Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, а также коридора Север-Юг, который укрепит мир, многостороннее партнерство.
Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора
Зангезурский коридор в ближайшее время станет еще одним важным сегментом Среднего коридора, а также коридора Север-Юг, который укрепит мир, многостороннее партнерство.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.
Глава государства подчеркнул, что Зангезурский коридор принесет пользу всем близким и дальним соседям Азербайджана к востоку, западу, северу и югу от границ страны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре