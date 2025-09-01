Исландия - Азербайджан: объявлено время открытой тренировки и пресс-конференции
Объявлено время пресс-конференций и открытых тренировок перед матчем Исландия - Азербайджан, который состоится пятого сентября на стадионе "Лейгардалсвеллур" в Рейкьявике в рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сначала состоится открытая тренировка сборной Исландии, а затем пресс-конференция.
Пресс-конференция представителей сборной Азербайджана состоится перед открытой тренировкой.
Исландия - Азербайджан: Открытая тренировка и пресс-конференция
4 сентября
Сборная Исландии
15:30. 15-минутная открытая тренировка для прессы
16:45. Пресс-конференция
Сборная Азербайджана
21:45. Пресс-конференция
22:30. 15-минутная открытая тренировка для прессы
