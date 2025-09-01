Исландия - Азербайджан: объявлено время открытой тренировки и пресс-конференции

Объявлено время пресс-конференций и открытых тренировок перед матчем Исландия - Азербайджан, который состоится пятого сентября на стадионе "Лейгардалсвеллур" в Рейкьявике в рамках отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сначала состоится открытая тренировка сборной Исландии, а затем пресс-конференция.

Пресс-конференция представителей сборной Азербайджана состоится перед открытой тренировкой.

Исландия - Азербайджан: Открытая тренировка и пресс-конференция

4 сентября

Сборная Исландии

15:30. 15-минутная открытая тренировка для прессы

16:45. Пресс-конференция

Сборная Азербайджана

21:45. Пресс-конференция

22:30. 15-минутная открытая тренировка для прессы