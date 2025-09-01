Президент Ильхам Алиев: Азербайджан поддержал инициативы Китая по глобальному развитию и глобальной безопасности

Азербайджан активно поддержал инициативу по глобальному развитию, инициативу по глобальной безопасности и инициативу глобальной цивилизации, выдвинутые Китаем в целях содействия международному миру, безопасности и развитию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на встрече в формате "ШОС плюс" в китайском городе Тяньцзинь.

"Мы также приветствуем инициативу по глобальному управлению, представленную Председателем Китайской Народной Республики как важную и своевременную меру, направленную на улучшение международных отношений на основе суверенного равенства государств и уважения Устава ООН и международного права", - подчеркнул глава государства.