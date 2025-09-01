Эрдоган выразил удовлетворение предпринятыми шагами для обеспечения прочного мира на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение недавними шагами, предпринятыми для обеспечения прочного мира, стабильности и благополучия на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом он заявил в своем выступлении на расширенном заседании 25-го саммита Совета глав государств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, эти усилия способствуют укреплению региональной безопасности и сотрудничества.

Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за решение всех проблем на основе уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, в духе диалога, дипломатии и сотрудничества.

"Мы привержены мирным и конструктивным подходам к урегулированию конфликтов", - заявил глава государства.