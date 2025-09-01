Узбекистан подчеркнул стратегическое значение транспортных коридоров в рамках ШОС

Создание эффективных транспортных маршрутов, обеспечивающих надёжное соединение с глобальными коридорами, является для нас жизненно важной задачей.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе своего выступления на саммите "ШОС плюс", передает Day.Az.

"Особое значение в этом контексте имеет реализация проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан. В перспективе соединение этого маршрута с Трансафганским коридором создаст основу для формирования единой транспортной сети на пространстве ШОС, открывая новые возможности для торговли и экономического взаимодействия в регионе", - подчеркнул глава государства.

Говоря о культурно-гуманитарной сфере, Президент отметил: "Расширение сотрудничества между нашими народами играет важную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания. Мы предлагаем инициировать Культурный диалог Великого шёлкового пути, направленный на продвижение культурного многообразия и ценностей "семьи ШОС"".

"С большим удовольствием приглашаю всех наших партнёров на предстоящие осенью мероприятия Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде, которые станут важной площадкой для демонстрации уникального исторического наследия наших стран", - добавил Президент.