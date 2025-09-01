Рост популярности крайне правых партий в Европе объяснили

Рост популярности крайне правых партий в Европе связан с недовольством высоким уровнем миграции. Об этом говорится в статье The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что крайние партии лидируют в опросах общественного мнения в Великобритании, Франции и Германии. Кроме того, они уже вошли в состав правительств таких стран, как Италия, Финляндия и Нидерланды, но в этом году они впервые одержали победу в крупнейших экономиках Европы.

"Лидеры всех трех стран борются с набирающими силу ультраправыми, которые, похоже, вот-вот придут к власти, если только политики не смогут решить проблему, которая подпитывает их рост, - проблему иммиграции и стоимости жизни", - отметил глава европейского подразделения консалтинговой фирмы Eurasia Муджтаба Рахман.