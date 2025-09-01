Информационное агентство Trend награждено дипломом Совета печати

Агентство международной информации Trend награждено дипломом Совета печати Азербайджана.

Как передает Day.Az, диплом генеральному директору информационного агентства Trend Ильгару Гусейнову вручил председатель Совета печати Рашад Меджид.

АМИ Trend награждено за заслуги в становлении и развитии независимых медиа-традиций в стране, высокопрофессиональное представление реалий Азербайджана на международном уровне, а также в честь 30-летия агентства.

Следует отметить, что информационное агентство Trend было основано в 1995 году и за прошедший период стало одной из ведущих медиа-структур Азербайджана. Агентство получило доступ к широкой аудитории как внутри страны, так и в международном информационном пространстве, публикуя новости на азербайджанском, русском и английском языках. Trend сегодня выделяется не только оперативными новостями в сфере экономики, политики, общества, культуры и спорта, но и аналитическими материалами. Агентство продолжает успешно функционировать как один из основных и достоверных источников информации в стране и в регионе.