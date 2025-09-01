Президент Казахстана поддержал инициативу Трансалтайского диалога на саммите ШОС

Президент Казахстана поддержал инициативу "Трансалтайский диалог", в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств - членов ШОС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Токаев назвал усиление сотрудничества в транзитно-транспортной сфере, еще одним важным приоритетом.

Он отметил огромный потенциал мегапроекта "Один пояс, один путь", получившего поддержку более 150 государств.

"Данный глобальный проект может ежегодно приносить до полутора триллиона долларов дохода всем участникам торгово-логистических операций по маршруту "Пояса и пути".

Большие возможности открывают и транспортные коридоры Север - Юг, Восток - Запад, а также Транскаспийский международный транспортный маршрут. Перспективной выглядит новая инициатива налаживания "Трансалтайского диалога", нацеленная на эффективное задействование потенциала уникального по территории, численности населения и экономической мощи евразийского "алтайского" региона, объединяющего Казахстан, Россию, Китай и Монголию.

Для реализации масштабных планов и проектов предстоит и далее развивать транспортную взаимосвязанность между нашими государствами, совместно работать над вопросами транзитно-тарифной стратегии. Данная проблематика может войти в повестку дня переговоров и дискуссий между руководителями портов и логистических центров на предстоящем первом форуме ШОС в ноябре в городе Актау", - отметил Президент Казахстана.