Председательство в ШОС перешло к Кыргызстану
Председательство в ШОС переходит к Кыргызской Республике и пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов, состоявшегося 1 сентября в городе Тяньцзинь.
Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в 2026 году в Кыргызской Республике.
