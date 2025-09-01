Председательство в ШОС перешло к Кыргызстану

Председательство в ШОС переходит к Кыргызской Республике и пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в Тяньцзиньской декларации, принятой по итогам заседания Совета глав государств-членов, состоявшегося 1 сентября в городе Тяньцзинь.

Очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС состоится в 2026 году в Кыргызской Республике.