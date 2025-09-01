Кыргызский город Чолпон-Ата объявлен туристической и культурной столицей ШОС

На период кыргызского председательства туристической и культурной столицей ШОС утверждается город Чолпон-Ата, расположенный на берегу озера Иссык-Куль.

Как сообщает в понедельник специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Тяньцзине.

По его словам, в рамках этого запланирован ряд мероприятий, включая юбилейный Иссык-Кульский "интеллектуальный" форум, впервые состоявшийся в 1986 году по инициативе выдающегося писателя и мыслителя современности Чингиза Айтматова.

Жапаров также пригласил культурно-спортивные делегации государств-членов ШОС принять участие в очередных Всемирных играх кочевников, которые Кыргызстан планирует провести осенью 2026 года.

Отметим, что председательство в ШОС переходит к Кыргызстану и пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".