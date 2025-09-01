Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Тяньцзине с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 1 сентября встретился в китайском городе Тяньцзинь с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюнем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече было выражено удовлетворение нынешним уровнем связей между Азербайджаном и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций, отмечено успешное сотрудничество банка с нашей страной в различных сферах, в том числе в области зеленой энергетики.

В ходе беседы были обсуждены вопросы будущего сотрудничества в рамках Среднего коридора, в области метростроения, водных ресурсов, зеленой энергетики.

В заключение в присутствии главы нашего государства и президента банка состоялся обмен подписанной совместной декларацией о стратегическом сотрудничестве.