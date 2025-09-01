Эрдоган принял Пашиняна в Тяньцзине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся в китайском городе Тяньцзин для участия в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Переговоры двух лидеров состоялись в отеле, где остановился турецкий президент. Во встрече также приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Эрдоган на встрече с Пашиняном выразил удовлетворение прогрессом процесса мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать мир, стабильность и развитие в регионе, внося вклад в этот процесс.

На встрече также обсуждались отношения Турции и Армении на фоне предпринимаемых шагов по обеспечению долгосрочной стабильности и мира на Южном Кавказе.

Эрдоган также отметил, что рассматриваются конкретные меры по расширению сотрудничества между Турцией и Арменией.