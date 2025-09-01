Prezident İlham Əliyev Maldivə rəsmi səfərə dəvət olunub

Maldiv Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Muizzu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Maldivə rəsmi səfərə dəvət edib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, dəvət Çinin Tiencin şəhərində iki ölkə liderinin görüşündə edilib.

Dəvət məmnunluqla qəbul olundu.