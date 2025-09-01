https://news.day.az/azerinews/1777456.html Prezident İlham Əliyev Maldivə rəsmi səfərə dəvət olunub Maldiv Respublikasının Prezidenti Məhəmməd Muizzu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi Maldivə rəsmi səfərə dəvət edib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, dəvət Çinin Tiencin şəhərində iki ölkə liderinin görüşündə edilib. Dəvət məmnunluqla qəbul olundu.
