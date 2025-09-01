«Интер Майами» не смог завоевать Кубок лиг с Месси

"Интер Майами" со счетом 0:3 проиграл футболистам "Сиэтл Саундерс" в финальном матче Кубка лиг. Встреча прошла в Сиэтле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, забитыми мячами отметились Осазе Де Розарио (26-я минута), Александер Рольдан (82, с пенальти) и Пол Ротрок (89).

В составе "Интер Майами" весь матч провел аргентинский нападающий Лионель Месси. Его команда проиграла финальный матч турнира впервые с 2021 года. Тогда в решающем матче за Суперкубок Испании "Барселона" уступила "Атлетику" со счетом 2:3 в дополнительное время. После этого Месси выиграл семь финалов, в которых принимал участие, включая чемпионат мира (2022) и два Кубка Америки (2021, 2024).

Месси 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с 2023 года. Футболист в прошедшем сезоне стал победителем регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS) и был признан лучшим игроком турнира. В 2023 году он завоевал Кубок лиг.

По ходу карьеры Месси играл за испанскую "Барселону" и французский "Пари Сен-Жермен". Аргентинец является обладателем восьми "Золотых мячей".

Уругвайский футболист "Интер Майами" Луис Суарес плюнул в одного из сотрудников клуба "Сиэтл Саундерс" после поражения в финальном матче Кубка лиг. Соответствующее видео опубликовал телеканал Fox Sports.

Суарес после игры подошел в техническую зону и плюнул в одного из членов штаба соперника.

Суаресу 38 лет, он выступает за "Интер Майами" с 2024 года. Ранее форвард играл за уругвайский "Насьональ", бразильский "Гремио", испанские "Барселону" и "Атлетико", английский "Ливерпуль", нидерландские "Аякс" и "Гронинген". Он является чемпионом Нидерландов, пятикратным чемпионом Испании, четырежды нападающий выигрывал кубок страны, по разу побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

За сборную Уругвая Суарес провел 143 матча, что является вторым показателем в истории национальной команды (больше всех матчей на счету Диего Година - 161). Суарес забил 69 голов и отдал 39 результативных передач за сборную. В 2011 году в составе команды Уругвая он стал победителем Кубка Америки.