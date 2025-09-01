В Англии растёт волна антимиграционных протестов

Продолжаются антимиграционные протесты у отелей, где британские власти размещают мигрантов, охватывая при этом всё больше гостиниц по всей Англии.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео журналистов BBC выгнали с протестов против мигрантов в отеле в Портсмуте из-за их предвзятого освещения.