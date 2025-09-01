https://news.day.az/world/1777453.html В Англии растёт волна антимиграционных протестов - ВИДЕО Продолжаются антимиграционные протесты у отелей, где британские власти размещают мигрантов, охватывая при этом всё больше гостиниц по всей Англии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео журналистов BBC выгнали с протестов против мигрантов в отеле в Портсмуте из-за их предвзятого освещения.
