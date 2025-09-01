В ходе своего предстоящего председательства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Кыргызстан предлагает провести Молодежный цифровой форум ШОС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 25-м заседании Совета глав государств-членов ШОС в Тяньцзине.

По словам Жапарова, Кыргызстан готов вносить свой вклад в реализацию совместных инициатив, направленных на цифровую трансформацию на пространстве организации.

Глава государства также отметил, что страны всецело сталкиваются с последствиями изменения климата, которые уже не абстрактная угроза, а реальность. Он подчеркнул, что совместные усилия стран ШОС играют важную роль в удержании глобального потепления.

"В этой связи мы предлагаем странам ШОС активизировать наше взаимодействие в сфере борьбы с изменением климата и "зеленой" экономики через наращивание совместных "зеленых" проектов и продвижение инициатив", - сказал Президент.

Отметим, что председательство в ШОС переходит к Кыргызстану и пройдет под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".