Азербайджан продолжает летопись победы

Автор: Лейла Таривердиева

Наверное, все слышали об одной из самых первых в истории документальных фильмов под названием "Прибытие поезда", давшем старт истории кинематографа.

30 августа 2025 года в Азербайджане был снят свой документальный фильм о прибытии поезда, который войдет в историю страны и будет пересматриваться и через сотню лет.

В последнюю субботу августа в Агдаме встретили первый за 32 года поезд из Баку. Он вышел из столицы в семь утра и прибыл в Карабах в полдень. Всего пять часов отделяют теперь Баку от города, который с июля 1993 года был оторван от страны армянской оккупацией. Но еще пять лет назад мы могли об этом только мечтать. В августе 2020 года мы и подумать не могли, что 30 августа 2025-го прекрасный новый агдамский железнодорожный вокзал примет первых пассажиров. Их видео, наводнившие соцсети и СМИ, и составляют тот исторический документальный фильм об историческом прибытии поезда в освобожденный Агдам.

Агдамской железной дороге много лет. Впервые прокладка узкоколейки Евлах-Барда-Агдам-Ханкенди-Шуша началась в 1908 году, но работы остановились из-за Первой мировой войны. Дорога Евлах-Барда-Агдам была сдана в эксплуатацию в 1967 году, а станция "Агдам" была открыта в 1968 году. В 1978-1979 годах железнодорожная линия была доведена до Ханкенди.

Железнодорожная линия Барда-Агдам является частью железной дороги Евлах-Ханкенди общей протяженностью 104 километра. В результате оккупации в 1991 году Ханкенди, а в 1993 году Агдама эта железная дорога стала недоступной для эксплуатации азербайджанской стороной. Не смогли использовать пути и сами оккупанты по причине тотального минирования территории, отсутствия финансовых и технических средств для подобных проектов и, самое главное, из-за страха. Много лет конечной станцией Азербайджанской железной дороги в этом направлении была станция Кочерли (Тертерский район).

4 октября 2022 года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента железнодорожного и автовокзального комплекса в городе Агдам.

В новом Агдаме, который будет уже не тем провинциальным городком, каким он был до оккупации. Сегодня из руин поднимается современный город с передовой инфраструктурой, которому уготовано большое будущее в качестве регионального центра. Такому городу нужна и соответствующая транспортная инфраструктура. Поезда теперь будут останавливаться не на станции "Агдам", а на современном железнодорожном вокзале. Более того, двухэтажный комплекс с террасой включает также автовокзал. Комплекс дизайнирован в стиле национальной архитектуры и является единым транспортным узлом. Комплекс расширит логистические возможности Агдамского района. Железнодорожный вокзал позволит ежедневно перевозить 800-1000 пассажиров. Автовокзал будет обслуживать ежедневно 1300-1500 пассажиров. Комплекс будет функционировать как единый транспортный узел.

10 мая 2025 года глава государства открыл великолепный современный комплекс, полностью отвечающий новому статусу Агдама. После открытия по линии Барда-Агдам был отправлен первый символический пассажирский поезд. А 30 августа агдамский вокзал принял первых пассажиров.

Сообщается, что билеты на рейс были раскуплены за три дня, то есть с момента публикации объявления в СМИ. На видео, снятых первыми пассажирами, можно видеть и слезы радости, и грусть, навеянную воспоминаниями, и восторг. Последнее особенно характерно для молодежи. Эти парни и девушки стали частью истории страны и будут рассказывать потом своим детям, что были первыми пассажирами, которых принял Агдамский железнодорожный вокзал.

Теперь на очереди железнодорожная ветка Агдам-Ханкенди.

Строительство железнодорожной ветки Агдам-Ханкенди планируется завершить к концу 2026 года. Протяженность железнодорожной линии Агдам-Ханкенди, являющейся продолжением дороги Барда - Агдам, составляет 28 километров, вместе с подъездными путями - 34,7 километра. На линии будет четыре моста, пять путепроводов, три пешеходных перехода. По пути из Агдама в Ханкенди поезд будет останавливаться на станциях Аскеран и Ходжалы.

3 июля этого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса.

Проектирование Ханкендинского железнодорожного и автовокзального комплекса уже начато. Комплекс расположится на территории в 6,4 гектара. На территории предусмотрено построить 2 железнодорожные платформы и 12 автобусных остановок. В пятиэтажном здании комплекса будут находиться зал ожидания, билетные кассы, медицинский пункт, комната матери и ребенка, магазины, рестораны, административные кабинеты и комнаты для заседаний, детский развлекательный центр, открытые террасы и уголки отдыха. Железная дорога будет обслуживать 800-1000 пассажиров, а автовокзал - 1000-1200 пассажиров в день.

Стоит напомнить, что железная дорога Агдам-Ханкенди была построена в 1979 году по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, который придавал особое значение прокладке железнодорожных линий в этот регион. Железная дорога способствовала активизации социально-экономической и культурной жизни бывшей НКАО. Эти достижения были сведены к нулю после начала Первой карабахской войны и оккупации. И сегодня вместе с железными дорогами в Карабах возвращается и большая экономика.