Возрождение из руин: Агдам как символ созидания и возвращения

Автор: Лейла Таривердиева

За два года до Победы, 5 ноября 2018 года в Агдамском районе начал работу Центр мугама. Он открылся в поселке Гузанлы с участием первых лиц государства.

Гузанлы в годы оккупации города Агдам был выбран административным центром Агдамского района, что подтолкнуло его всестороннее развитие, в том числе с точки зрения национальной культуры. А 10 мая 2025 года, спустя семь лет, в освобожденном Агдаме распахнул двери новый, современный мугамный центр. Символическую ленточку разрезали Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Колыбелью карабахской школы мугама является Шуша. Это уникальное место, где родились очень многие известные хананде. Словно сам воздух и целебные воды Шуши располагали к формированию талантов. Но не только Шуша, но и Карабахский регион в целом был богат голосами. В том числе Агдам. Достаточно напомнить, что в Агдаме действовала Школа мугама имени хана Шушинского, подготовившая многих известных ханенде. Школа была разрушена армянскими оккупантами. Вынужденными переселенцами стали члены знаменитого детского ансамбля "Карабахские соловьи", прославившего мугам на весь мир. Коллектив был создан в 1971 году и много лет представлял Азербайджан на песенных фестивалях, проводившихся в разных странах мира, получив 40 золотых медалей, более 100 почетных орденов, снялся в 12 документальных и художественных фильмах.

Открывая семь лет назад Центр мугама в Гузанлы, Президент Ильхам Алиев сказал, что у нас есть воля и сила и мы добьемся того, чего хотим. Мы требуем справедливости. "Мы требуем, чтобы наши исторические земли были освобождены от оккупантов, и они будут освобождены. Азербайджанское государство и впредь будет принимать все необходимые меры для достижения этой священной цели", - пообещал глава государства.

10 мая он выступил в новом Центре мугама, построенном в свободном Агдаме, и напомнил о той встрече с деятелями искусства в Гузанлы. Все данные народу обещания были выполнены. "Сегодня мы свободно живем в свободном Карабахе", - сказал азербайджанский лидер.

На церемонии начала восстановления Агдама в мае 2021 года Президент заверил, что "мы создадим такой город, такой Агдам, который станет примером для всего мира". Сегодня эти слова становятся явью, Агдам обретает очертания современного населенного пункта с передовой инфраструктурой и планировкой, во всех отношениях удобного для жизни. Здесь будут возрождены не только традиции мугамной школы, но городу вернут его дух. Например, будет восстановлен агдамский чайный дом, объект, имевший оригинальную архитектуру и служивший одним из символов Агдама.

По поводу Агдама имеются большие планы. Небольшой город областного значения, каким он встретил армянских оккупантов, будет превращен в крупный региональный центр. А региональный центр требует наличия современной дорожной инфраструктуры.

Выступая на открытии Ценра мугама 10 мая, Президент Ильхам Алиев поделился интересными новостями: "Сегодня утром мы отметили открытие Агдамского железнодорожного вокзала. Сейчас появились прекрасные возможности комфортно добраться из Агдама в Баку, Гянджи и других регионов. В то же время мы начали работы по восстановлению железной дороги Агдам-Ханкенди, и, вероятно, в течение полутора, максимум двух лет в городе Ханкенди будет построен вокзальный комплекс. Как вы знаете, в Ханкенди сейчас функционирует Карабахский университет, там проживает более 8 тысяч человек, и в то же время дорога из Ханкенди в Шушу через этот вокзальный комплекс становится короче. И этот путь сокращаем мы. И расширяем, и сокращаем, чтобы из Ханкенди в Шушу можно было добраться максимум за 10 минут. У нас есть еще одна идея. Я впервые делюсь этим с общественностью. Мы работаем над проектом канатной дороги, соединяющей Шушу с Ханкенди. Также должен отметить, что, скорее всего, в этом году начнется строительство канатной дороги в городе Лачин. Похожий проект есть и в Кяльбаджаре. То есть это будет прекрасное средство, как с точки зрения туризма, так и для комфортного передвижения людей".

В настоящее время строительные работы на дороге Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди продолжаются с ускорением темпов. Дорога начинается от трассы Барда-Агдам, имеет общую протяженность 33,6 км и позволит избежать крюка через Агдам, направляясь из Барды в Ханкенди, Шушу или Лачин и обратно. В свое время проходящие через Агдам коммуникационные линии - автомобильная и железная дороги - обеспечивали потребности жителей Ханкенди, Шуши и Лачина. Кратчайший путь из Баку в Ханкенди, Шушу, Лачин пролегал именно через Агдам. Теперь этот маршрут станет короче и удобнее. В 1980-е годы для проезда из Баку в Ханкенди и Шушу использовалась автомобильная дорога республиканского значения R-28 Евлах-Ходжалы-Лачин, пролегающая через центр города Агдам. В те же годы от 40-го километра дороги Агдам-Барда была проложена двухполосная Агдамская кольцевая дорога местного значения протяженностью 17,5 км, которой активно пользовалось все население региона.

Автомобильных дорог такого качества, какие строятся на освобожденных территориях сейчас, в советское время не существовало. Но из Ханкенди до Баку через Барду можно было доехать на поезде.

Железная дорога Агдам-Ханкенди была построена в 1979 году по инициативе и под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева. В период армянской оккупации дорога была разобрана на металлолом и вывезена в Ереван. Последний поезд по этому маршруту проехал в 1991 году. Его пассажиры-азербайджанцы не знали, что сумеют вернуться на родную землю только через тридцать лет.

Сразу после Второй карабахской войны началось восстановление железной дороги Барда-Агдам в соответствии с Распоряжение главы государства "О мерах по проектированию и строительству железнодорожной линии Барда-Агдам". Дорога Барда-Агдам это часть железнодорожной магистрали Евлах-Ханкенди.

"Если учесть масштабы всех проделанных работ, то, честно говоря, я не знаю, в какой стране сейчас ведутся работы по развитию, строительство в таких масштабах. То есть это опять же плод труда нашего народа. Все это мы делаем за свой счет и всю работу мы планируем сами. Все люди работают с энтузиазмом и удовольствием", - сказал Президент Ильхам Алиев 10 мая в Агдаме.

Глава государства не преувеличивает - масштабы восстановления освобожденных территорий действительно поражают. Помнится, до войны аналитики и экономисты делали расчеты и прогнозы относительно того, сколько времени потребуется Азербайджану на реанимацию разрушенных городов и сел и восстановление всей инфраструктуры. Назывались сроки в несколько десятков лет. Самые смелые эксперты видели возвращение населения в Карабах и Восточный Зангезур не раньше, чем через 10-15 лет после освобождения районов. Но реальность превзошла все прогнозы. В отстроенных населенных пунктах уже проживают тысячи семей. До конца этого года начнется и возвращение бывших вынужденных переселенцев в Агдам. Как сказал Президент Азербайджана, созидательная работа, проделанная за четыре с половиной года, прошедших после Победы, вся на виду. Невероятное преображение Карабаха можно увидеть и на примере "Хиросимы Кавказа". Когда-то так называли стертый оккупантами с лица земли Агдам. Панорама этого города стала символом армянского нацизма. Сегодня в обновляющийся Агдам возят иностранных гостей, чтобы показать им, кто в регионе созидатель, а для кого нет ничего святого.

"Иностранные гости, посещающие этот и другие освобожденные регионы, не могут скрыть своего удивления, а во многих случаях и гнева. Когда им объясняют, что эти разрушения были совершены не во время войны, а в период прекращения огня, то, конечно, уродливое лицо армянского фашизма проявляется со всей очевидностью", - сказал Ильхам Алиев, выступая перед собравшимися в уютном зале прекрасного Центра мугама в Агдаме.

Азербайджан не собирается превращать освобожденные земли в рекламную витрину. Все, что делается там, рассчитано на людей, а не на сторонних зрителей. Новый Агдам сроится для агдамцев - бывших вынужденных переселенцев и их потомков, которые захотят вернуться на земли предков. И можно не сомневаться, что они об этом не пожалеют.