Первый азербайджанский судья на международном соревновании по триатлону

В истории азербайджанского триатлона произошло знаменательное событие.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, тренер нашей сборной и опытный арбитр Балагейдар Керимов впервые судил соревнование World Triathlon.

Свой первый опыт работы на международной арене он приобрел, судя на молодежном Кубке Европы, который проходил в Изворани (Румыния) 9-10 августа.

Керимов заявил, что постарается продолжить эту работу и в дальнейшем:

"Эти соревнования стали для меня отличным опытом. В будущем я постараюсь достойно представлять нашу страну на других международных соревнованиях по триатлону".

Федерация триатлона Азербайджана оценила дебют Балагейдара Керимова в качестве международного судьи как важный шаг в развитии национального триатлона и выразила уверенность в достижении им успехов в дальнейшей деятельности.

Отметим, что Керимов является главным тренером молодежной сборной Азербайджана по триатлону. Специалист, имеющий также большой опыт в области судейства, выступал главным рефери на многих местных и международных соревнованиях, проводимых в нашей стране, включая международные соревнования по триатлону IronWind.