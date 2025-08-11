Первый азербайджанский судья на международном соревновании по триатлону
В истории азербайджанского триатлона произошло знаменательное событие.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, тренер нашей сборной и опытный арбитр Балагейдар Керимов впервые судил соревнование World Triathlon.
Свой первый опыт работы на международной арене он приобрел, судя на молодежном Кубке Европы, который проходил в Изворани (Румыния) 9-10 августа.
Керимов заявил, что постарается продолжить эту работу и в дальнейшем:
"Эти соревнования стали для меня отличным опытом. В будущем я постараюсь достойно представлять нашу страну на других международных соревнованиях по триатлону".
Федерация триатлона Азербайджана оценила дебют Балагейдара Керимова в качестве международного судьи как важный шаг в развитии национального триатлона и выразила уверенность в достижении им успехов в дальнейшей деятельности.
Отметим, что Керимов является главным тренером молодежной сборной Азербайджана по триатлону. Специалист, имеющий также большой опыт в области судейства, выступал главным рефери на многих местных и международных соревнованиях, проводимых в нашей стране, включая международные соревнования по триатлону IronWind.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре