Samsung похвасталась успехом складных флагманов

Корпорация Samsung похвасталась хорошими продажами нового складного флагмана. Об этом сообщает профильное издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале июля компания анонсировала складной флагманский смартфон Galaxy Z Fold 7 и раскладушку Galaxy Z Flip 7. Журналисты медиа обратили внимание на отчет Samsung, в котором компания отчиталась о хороших продажах топового устройства.

В корпорации не раскрыли деталей, но отметили, что в Европе количество предзаказов на Galaxy Z Fold 7 выросло на 50 процентов по сравнению с предыдущей моделью. Также в фирме рассказали, что "премиальный форм-фактор и высокая производительность пользуются спросом". Ранее в Samsung заявили, что раскладной аппарат стал хитом рынка в Южной Корее и Индии.

Кроме того, в Samsung назвали Blue Shadow самым популярным цветом Galaxy Z Fold 7. На него пришлось 40 процентов предзаказов по всему миру. Журналисты SamMobile отметили, что Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 в настоящий момент продаются в 49 странах, а в ближайшее время будут доступны в 110 странах мира.