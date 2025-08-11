https://news.day.az/politics/1773482.html Азербайджан и Армения признают границы периода СССР – проект мирного договора Азербайджан и Армения признают границы периода СССР. Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом, в частности, говорится в тексте мирного соглашения между Баку и Ереваном, распространенном сегодня МИД Азербайджана.
"Подтвердив, что границы между советскими социалистическими республиками бывшего СССР стали государственными границами соответствующих независимых государств и признаны таковыми международным сообществом, Стороны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, неприкосновенность международных границ и политическую независимость друг друга", - говорится в тексте мирного соглашения.
